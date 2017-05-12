Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы

Госкомитет по градостроительству и архитектуре определил компании, которые будут заниматься подготовкой генпланов г.Товуз и г.Губа, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в комитете.
Составлением генплана г.Товуза будет заниматься ООО "Integris". Стоимость контракта, заключенного с ней, составляет 129,342 тыс. манатов.
Генплан г.Губа подготовит Государственный главный проектный институт "Azermemarlayihe". Стоимость контракта, заключенного с институтом, составляет 150,3 тыс. манатов.
А.Азизов
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