Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы

Госкомитет по градостроительству и архитектуре определил компании, которые будут заниматься подготовкой генпланов г.Товуз и г.Губа, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в комитете.

Составлением генплана г.Товуза будет заниматься ООО "Integris". Стоимость контракта, заключенного с ней, составляет 129,342 тыс. манатов.

Генплан г.Губа подготовит Государственный главный проектный институт "Azermemarlayihe". Стоимость контракта, заключенного с институтом, составляет 150,3 тыс. манатов.

А.Азизов