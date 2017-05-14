Макрон не станет озвучивать имя премьер-министра Франции в воскресенье, заявляют в его окружении

Избранный президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует в воскресенье называть имя нового премьер-министра страны, заявил его представитель Сильвен Фор в эфире телеканала France 2.

Французские СМИ, в свою очередь, отмечают, что тогда Э.Макрон должен будет объявить имя главы правительства рано утром в понедельник. Ко вторнику кабинет министров уже должен быть сформирован.

Позже в воскресенье во Франции пройдет церемония передачи Э.Макрону полномочий президента Франции от Франсуа Олланда.