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Дальнее зарубежье 14.05.2017 12:52

Макрон не станет озвучивать имя премьер-министра Франции в воскресенье, заявляют в его окружении

Избранный президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует в воскресенье называть имя нового премьер-министра страны, заявил его представитель Сильвен Фор в эфире телеканала France 2.

Французские СМИ, в свою очередь, отмечают, что тогда Э.Макрон должен будет объявить имя главы правительства рано утром в понедельник. Ко вторнику кабинет министров уже должен быть сформирован.

Позже в воскресенье во Франции пройдет церемония передачи Э.Макрону полномочий президента Франции от Франсуа Олланда.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, ПРЕМЬЕР, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]