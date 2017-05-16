Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне "была очень успешной".

"У нас была очень-очень успешная встреча с министром иностранных дел России", - сказал он журналистам во вторник в Белом доме после совместного заявления с премьером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, отвечая на многочисленные призывы журналистов прокомментировать сообщения о предоставлении С.Лаврову сверхсекретной информации во время встречи.