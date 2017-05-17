Председатель Евросовета Туск встретится с Макроном в среду в Елисейском дворце

Официальный представитель председателя Европейского Совета Пребен Ааманн сообщил о предстоящей встрече Дональда Туска с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Председатель Европейского Совета Туск встретится завтра в 13:00 (14:00 мск) с президентом Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце", - написал пресс-секретарь вечером во вторник в своем "Твиттере".