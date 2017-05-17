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Дальнее зарубежье 17.05.2017 10:14

Председатель Евросовета Туск встретится с Макроном в среду в Елисейском дворце

Официальный представитель председателя Европейского Совета Пребен Ааманн сообщил о предстоящей встрече Дональда Туска с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Председатель Европейского Совета Туск встретится завтра в 13:00 (14:00 мск) с президентом Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце", - написал пресс-секретарь вечером во вторник в своем "Твиттере".

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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, ТУСК, МАКРОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]