Великобритания после Brexit не сможет рассчитывать на преимущества члена ЕС - Туск

Европейский Совет разделяет стремление Соединенного Королевства установить тесное партнерство с Евросоюзом после Brexit, заявил в среду в Европейском парламенте в Страсбурге председатель Евросовета Дональд Туск.

"Вместе с тем, очевидно, что отношения между Европейским союзом и государством, не являющимся членом ЕС, не могут обеспечить ему те же преимущества, что и членство в ЕС. Понятно, что соглашение о свободной торговле между ЕС и Великобританией, которое выбрало Соединенное Королевство, даже если оно амбициозно и широкомасштабно, не может означать участия в едином рынке или его частях", - подчеркнул Д.Туск, выступая с докладом по итогам специального саммита ЕС 29 апреля, посвященного Brexit.

"И в то же время Соединенному Королевству следует осознавать, что любое соглашение о свободной торговле должно обеспечивать равные условия игры и охватывать гарантии от нечестных конкурентных преимуществ, в частности, от налоговых, социальных, природоохранных и регулирующих мер и практики", - отметил глава Европейского Совета.

"Сегодня еще слишком рано говорить о нашем общем будущем, но мы сделаем наши рекомендации более точными, когда придет время, а именно, когда будет достигнут достаточный прогресс на первом этапе (переговоров о Brexit - ИФ)", - добавил Д.Туск.

Он сообщил, что 22 мая Совет ЕС примет ряд директив для переговоров, предложенных руководителем переговорщиков, на основе руководящих принципов, которые саммит ЕС одобрил 29 апреля.