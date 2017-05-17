Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8905 RUR   0.0301 GBR   2.2009 TRY   0.4797

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   51.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 14° 20° 19 Май 15° 23° 20 Май 16° 26°

Дальнее зарубежье 17.05.2017 15:29

Великобритания после Brexit не сможет рассчитывать на преимущества члена ЕС - Туск

Европейский Совет разделяет стремление Соединенного Королевства установить тесное партнерство с Евросоюзом после Brexit, заявил в среду в Европейском парламенте в Страсбурге председатель Евросовета Дональд Туск.

"Вместе с тем, очевидно, что отношения между Европейским союзом и государством, не являющимся членом ЕС, не могут обеспечить ему те же преимущества, что и членство в ЕС. Понятно, что соглашение о свободной торговле между ЕС и Великобританией, которое выбрало Соединенное Королевство, даже если оно амбициозно и широкомасштабно, не может означать участия в едином рынке или его частях", - подчеркнул Д.Туск, выступая с докладом по итогам специального саммита ЕС 29 апреля, посвященного Brexit.

"И в то же время Соединенному Королевству следует осознавать, что любое соглашение о свободной торговле должно обеспечивать равные условия игры и охватывать гарантии от нечестных конкурентных преимуществ, в частности, от налоговых, социальных, природоохранных и регулирующих мер и практики", - отметил глава Европейского Совета.

"Сегодня еще слишком рано говорить о нашем общем будущем, но мы сделаем наши рекомендации более точными, когда придет время, а именно, когда будет достигнут достаточный прогресс на первом этапе (переговоров о Brexit - ИФ)", - добавил Д.Туск.

Он сообщил, что 22 мая Совет ЕС примет ряд директив для переговоров, предложенных руководителем переговорщиков, на основе руководящих принципов, которые саммит ЕС одобрил 29 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, BREXIT, ТУСК


Похожие новости


Европейский парламент рассмотрит итоги саммита ЕС по основным принципам Brexit В Брюсселе соболезнуют семьям жертвы перестрелки в Париже и выражают поддержку пострадавшим Европарламент проголосовал за безвизовый режим для краткосрочных поездок в ЕС украинских граждан Председатель Европарламента осудил применение химического оружия в Сирии ЕС будет обсуждать будущие отношения с Великобританией только после урегулирования условий "развода" - Юнкер Европе предоставился шанс занять лидирующее положение в мировой торговле, считает Юнкер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]