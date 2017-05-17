Азербайджан в I квартале сократил экспорт нефти на 10%

Азербайджан в I-ом квартале 2017 года экспортировал 7 млн 951,3 тыс. тонн нефти, что на 10,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $2 млрд 932 млн 393,7 тыс. (рост на 46,1%)", - отметили в правительстве.
Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за I-ый квартал 2017 года, составил 4 млн 867 тыс. тонн на сумму $1 млрд 988 млн 124,6 тыс.
Азербайджан в 2016 году экспортировал 35 млн 30,3 тыс. тонн нефти, что на 0,2% ниже показателя 2015 года.
Н.Аббасова
Суд в Азербайджане вынес решение о принудительном приводе на заседание правозащитника Лейлы Юнус и ее супруга
Петиция российского политолога в Госдуму РФ о признании Ходжалинского геноцида собрала около 20 тыс. подписей
Российская армия не имеет отношения к Ходжалинскому геноциду – политолог
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека - МВД
Самые дорогие серьги в истории проданы за $57,4 млн
В Азербайджане в 2016 году к тюремному заключению приговорено 26 человек, занимавшихся торговлей людьми – МВД
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Великобритания после Brexit не сможет рассчитывать на преимущества члена ЕС - Туск
ЕС и США обсудят запрет на ноутбуки и планшеты в самолетах из Европы
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
В Баку прошел открытый урок, посвященный 125-летию Константина Паустовского
Nar увеличивает охват и качество сети на освобожденных от оккупации территориях
Компания Bakcell продолжает поддерживать детей, нуждающихся в особой заботе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»