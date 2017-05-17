Азербайджан в I квартале сократил экспорт нефти на 10%

Азербайджан в I-ом квартале 2017 года экспортировал 7 млн 951,3 тыс. тонн нефти, что на 10,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $2 млрд 932 млн 393,7 тыс. (рост на 46,1%)", - отметили в правительстве.

Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за I-ый квартал 2017 года, составил 4 млн 867 тыс. тонн на сумму $1 млрд 988 млн 124,6 тыс.

Азербайджан в 2016 году экспортировал 35 млн 30,3 тыс. тонн нефти, что на 0,2% ниже показателя 2015 года.

Н.Аббасова