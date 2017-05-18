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СНГ 18.05.2017 16:17

Встреча Порошенко, Макрона и Меркель может состояться в ближайшее время - МИД Украины

Встречу лидеров Украины, Франции и Германии - Петра Порошенко, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель - планируется провести в ближайшее время, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"После того, как переговорили лидеры Франции и Германии, безусловно, Украина должна обновить наши разговоры. Это будет в ближайшее время", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

В.Пристайко отметил, что лидеры стран согласовывают сроки встречи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]