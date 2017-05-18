Встреча Порошенко, Макрона и Меркель может состояться в ближайшее время - МИД Украины

Встречу лидеров Украины, Франции и Германии - Петра Порошенко, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель - планируется провести в ближайшее время, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"После того, как переговорили лидеры Франции и Германии, безусловно, Украина должна обновить наши разговоры. Это будет в ближайшее время", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

В.Пристайко отметил, что лидеры стран согласовывают сроки встречи.