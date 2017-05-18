Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом. Подчеркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" по урегулированию внутриукраинского кризиса на основе Минских соглашений", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В.Путин поздравил Э.Макрона с официальным вступлением в должность президента Франции и формированием нового правительства. "Выражена обоюдная готовность развивать традиционно дружественные российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах", - отметили в пресс-службе.

"Также обсуждены возможности предстоящих личных контактов", - говорится в сообщении.