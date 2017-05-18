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Дальнее зарубежье 18.05.2017 18:16

Путин и Макрон подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата"

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом. Подчеркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" по урегулированию внутриукраинского кризиса на основе Минских соглашений", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В.Путин поздравил Э.Макрона с официальным вступлением в должность президента Франции и формированием нового правительства. "Выражена обоюдная готовность развивать традиционно дружественные российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах", - отметили в пресс-службе.

"Также обсуждены возможности предстоящих личных контактов", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]