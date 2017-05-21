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Дальнее зарубежье 21.05.2017 17:25

Трамп призывает страны Ближнего Востока активнее бороться с терроризмом

Президент США Дональд Трамп призывает мусульманские страны взять на себя часть бремени борьбы с терроризмом.

"Мы можем преодолеть это зло, если силы добра будут объединенными и сильными, и если каждый из присутствующих, возьмет на себя честную долю и будет нести свою часть бремени", - говорится в выдержках речи Д.Трампа к мусульманскому миру, распространенных Белым домом.

Отмечается, что Д.Трамп планирует выступить с речью в воскресенье в Саудовской Аравии, которая стала первой зарубежной страной, в которую он, будучи президентом, приехал с визитом.

При этом американский президент намекает, что не планирует решать конфликты путем военного вторжения и призывает страны Ближнего Востока не ждать исключительно помощи США, а самостоятельно решать проблемы.

"Наши партнерские отношения будут способствовать безопасности через стабильность, а не путем радикального разрушения. Мы будем принимать решения на основе реальных результатов, а не негибкой идеологии. И, по возможности, мы будем стремиться к постепенным реформам, а не к внезапному вмешательству", - отмечается в речи.

По его словам, "страны Ближнего Востока не могут ждать, пока американская мощь уничтожит их врагов за них". "Страны Ближнего Востока должны решить, какого будущего они хотят для себя и для своих детей", - говорится в речи Д.Трампа.

Президент США поясняет, что это "не битва между различными конфессиями, разными сектами или разными цивилизациями".

"Это битва между варварскими преступниками, которые стремятся уничтожить человеческую жизнь, и порядочными людьми всех религий, которые стремятся защитить ее", - подчеркивает Д.Трамп.

По его мнению, "необходимо честно противостоять кризису исламистского экстремизма и террористическим исламистским группировкам, которые он вдохновляет".

"А это предполагает совместное противостояние убийству невинных мусульман, подавлению женщин, преследованию евреев и резне христиан", - говорится в речи.

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Тэги: США, ТРАМП, АНТИТЕРРОР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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