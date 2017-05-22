Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9047 RUR   0.03 GBR   2.2128 TRY   0.476

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.35 Brent   52.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 16° 24° 25 Май 14° 22° 26 Май 13° 20°

Дальнее зарубежье 22.05.2017 18:43

Президент Франции 29 мая примет Путина в Париже - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон в следующий понедельник, 29 мая, примет российского лидера Владимира Путина, сообщили в Елисейском дворце.

Отмечается, что встреча запланирована в Версальском дворце.

По данным французских СМИ, в Версале откроется выставка, которая будет посвящена истории визита Петра I во Францию в 1717 году.

Эта выставка организована при сотрудничестве с петербургским Эрмитажем.

В воскресенье сайт газеты "Коммерсант" сообщил со ссылкой на источники в Париже и Москве, что В.Путин 29 мая нанесет незапланированный визит во Францию, который позволит ему лично познакомиться с новым президентом Франции Э.Макроном. Поводом для визита станет открытие в Версале выставки, посвященной Петру I, но, по данным источников издания, повестка визита этим не ограничится и "будет насыщенной".

Выставка в Версале приурочена к 300-летию визита во Францию российского царя и установления между двумя странами дипломатических отношений - она пройдет во дворце Большой Трианон и продлится до конца сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


Похожие новости


"Нелюбовь" Звягинцева лидирует в рейтинге кинокритиков Каннского кинофестиваля Большинство французов отрицательно относятся к РФ, но осознают необходимость сотрудничества с ней - опрос Путин в поздравлении Макрону подтвердил готовность к конструктивной совместной работе Только французам решать, кто будет их президентом - Кремль Путин, Меркель и Олланд акцентируют важность соблюдения перемирия в Донбассе Фийон заявил о необходимости вести с Россией честный диалог на высоком уровне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]