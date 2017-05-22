Президент Франции 29 мая примет Путина в Париже - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон в следующий понедельник, 29 мая, примет российского лидера Владимира Путина, сообщили в Елисейском дворце.
Отмечается, что встреча запланирована в Версальском дворце.
По данным французских СМИ, в Версале откроется выставка, которая будет посвящена истории визита Петра I во Францию в 1717 году.
Эта выставка организована при сотрудничестве с петербургским Эрмитажем.
В воскресенье сайт газеты "Коммерсант" сообщил со ссылкой на источники в Париже и Москве, что В.Путин 29 мая нанесет незапланированный визит во Францию, который позволит ему лично познакомиться с новым президентом Франции Э.Макроном. Поводом для визита станет открытие в Версале выставки, посвященной Петру I, но, по данным источников издания, повестка визита этим не ограничится и "будет насыщенной".
Выставка в Версале приурочена к 300-летию визита во Францию российского царя и установления между двумя странами дипломатических отношений - она пройдет во дворце Большой Трианон и продлится до конца сентября.
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