Новак: на встрече в Вене ожидается участие новых стран

Участие новых стран, не участвующих ранее в соглашении о сокращении добычи нефти, ожидается на встрече в Вене 24-25 мая, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Сейчас идут переговоры с некоторыми странами, что они также примут участие в этом саммите. Я думаю, что лучше мы это сделаем (назовем их - ИФ), когда эти страны подтвердят, что они примут участие", - сказал министр.