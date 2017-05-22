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ТЭК 22.05.2017 20:29

Новак: на встрече в Вене ожидается участие новых стран

Участие новых стран, не участвующих ранее в соглашении о сокращении добычи нефти, ожидается на встрече в Вене 24-25 мая, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Сейчас идут переговоры с некоторыми странами, что они также примут участие в этом саммите. Я думаю, что лучше мы это сделаем (назовем их - ИФ), когда эти страны подтвердят, что они примут участие", - сказал министр.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ЗАМОРОЗКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]