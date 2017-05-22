Новак: на встрече в Вене ожидается участие новых стран

Участие новых стран, не участвующих ранее в соглашении о сокращении добычи нефти, ожидается на встрече в Вене 24-25 мая, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
"Сейчас идут переговоры с некоторыми странами, что они также примут участие в этом саммите. Я думаю, что лучше мы это сделаем (назовем их - ИФ), когда эти страны подтвердят, что они примут участие", - сказал министр.
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