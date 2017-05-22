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Регион 22.05.2017 20:45

Переизбрание Рухани главой Ирана позволит продолжить реализацию российско-иранских проектов - Новак

Переизбрание Хасана Рухани на пост президента Ирана является положительным сигналом и позволяет говорить о продолжении реализации совместных российско-иранских проектов, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Мы продолжаем сотрудничество с Ираном. У нас очень активно сейчас идёт рост торгового оборота. Различные проекты реализуются. В том числе в области энергетики. И не только. В целом обмен инвестициями", - сказал он.

"Поэтому мы считаем, что эта ситуация позволяет нам говорить о развитии будущих наших отношений в положительную сторону, поскольку мы продолжим реализацию начатых всех наших проектов", - отметил российский министр.

Глава Минэнерго РФ является сопредседателем российско-иранской Межправкомисии по торгово-экономическому сотрудничеству. Россия и Иран занимаются строительством ТЭС "Сирик" на территории Ирана. В 2011 году "Атомстройэкспорт" запустил АЭС Бушер на юге Ирана. "Росгеология" занимается геологоразведкой на территории Ирана. Кроме того, российские компании рассчитывают принять участие в нефтегазовых проектах на территории Ирана и на текущий момент принимают участие в тендерах.

Как сообщалось, 20 мая президент страны Хасан Рухани добился переизбрания на пост президента Ирана уже в первом туре голосования.

Согласно данным МВД Ирана, он одержал победу, набрав 23,53 млн голосов. Его ближайший соперник Эбрахим Раиси получил 15,78 млн из чуть более 40 млн поданных голосов. Таким образом, за Х.Рухани проголосовали более 50% избирателей, и он переизбран на президентский пост.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРЕИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]