Трамп призвал израильтян и палестинцев пойти на уступки, чтобы заключить мирный договор

Президент США Дональд Трамп призвал израильтян и палестинцев пойти на ряд компромиссов, которые помогут привести к мирному урегулированию их конфликта.

"Конечно, примирение - это нелегкое дело. Мы все понимаем это. Обеим сторонам предстоит принять сложные решения. Но с решимостью, поиском компромисса, и убежденностью, что мир возможен, израильтяне и палестинцы смогут заключить соглашение", - сказал Д.Трамп, выступая в Музее Израиля в Иерусалиме.

Американский президент вновь заверил, что он "лично привержен" в помощи обеим сторонам достичь соглашения, которое поставит точку в конфликте, длящемся десятки лет.

При этом президент не уточнил, каким образом он намерен достичь прогресса в решении конфликта, который также пытались решить предшественники Д.Трампа.