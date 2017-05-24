Нефть слабо дорожает в ожидании встречи ОПЕК, Brent - выше $54,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в среду слабо повышаются в ожидании итогов заседания стран-членов ОПЕК и других крупных нефтепроизводителей, сообщает Dow Jones.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:11 подорожали на $0,12 (0,22%) - до $54,27 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена выросла на $0,28 (0,52%), завершив торги на уровне $54,15 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду повысились на $0,12 (0,23%) - до $51,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,34 (0,66%) и закончила день на уровне $51,47 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), ее запасы в США на прошлой неделе упали на 1,5 млн баррелей. Кроме того, на 3,2 млн баррелей сократились резервы бензина.

Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду в 18:30 . Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозируют уменьшение запасов нефти на 2,8 млн баррелей.

ОПЕК и России необходимо заявить о планах роста добычи в ближайшие годы для того, чтобы форвардные цены на нефть опустились ниже спотовых, в перспективе вызвав ограничение производства сланца в США, полагают аналитики Goldman Sachs Group Inc.

"Низкие форвардные цены на нефть могут подорвать рост сланцевой добычи, так как ограничат будущие денежные потоки и привлечение инвестиций" в нефтяные компании США, отмечается в обзоре инвестбанка.

По мнению экспертов Goldman Sachs, для достижения этой цели ОПЕК сначала должна продлить и/или углубить сокращение добычи, пока мировые запасы не нормализуются, затем заявить о планах наращивания производства и начать увеличивать добычу, при этом сохраняя стабильный уровень мировых запасов и бэквордацию фьючерсов. Бэквордация описывает состояние рынка, когда краткосрочные контракты торгуются с премией к более длинным.

Министры энергетики из государств, входящих и не входящих в ОПЕК, соберутся 24-25 мая в Вене для того, чтобы обсудить план пролонгации текущих ограничений на добычу нефти до конца первого квартала 2018 года. Продление сделки призвано поддержать начавшийся процесс балансировки рынка, однако оно создает дополнительные риски активизации добычи в США. Американские сланцевые компании наращивают производство с начала 2016 года, когда началось действие текущего соглашения, отмечает агентство Bloomberg.

Для сдерживания добычи сланцевой нефти в США, форвардные цены на североамериканский сорт WTI с поставкой через 1-2 года должны опуститься до $45 за баррель, прогнозирует Goldman Sachs. При этом аналитики банка сохраняют прогноз для цены Brent на второе полугодие 2017 года на уровне $57 за баррель.

В случае, если рынок не достигнет бэквордации, существует риск резкого падения цен на нефть в следующем году, когда ОПЕК перейдет к наращиванию доли рынка за счет увеличения объемов добычи, полагают эксперты.