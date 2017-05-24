Вооруженные конфликты в мире угрожают здоровью 24 млн детей - ЮНИСЕФ

Жизни и здоровье десятков миллионов детей находятся под угрозой из-за вооруженных конфликтов и насилия в мире, сообщили в среду в Детском фонде ООН ЮНИСЕФ.

"Насилие и вооруженные конфликты поставили под угрозу здоровье 24 млн детей в Йемене, Сирии, секторе Газа, Ираке, Ливии и Судана", - говорится в опубликованном в среду докладе организации.

В нем отмечается, что наиболее критичная ситуация в Йемене и Сирии. По данным ЮНИСЕФ, в Йемене около 9,6 млн детей нуждаются в срочной помощи, в Сирии - 5,8 млн.

"Насилие наносит вред системам здравоохранения и угрожает выживанию детей", - сказал региональный директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Герт Каппеларе.

По его словам, "помимо бомб, обстрелов и взрывов, огромное число детей умирает от болезней, которые можно было бы предотвратить или вылечить".

В докладе ЮНИСЕФ также отмечается, что сотрудники организации и ее партнеры "круглосуточно работают над тем, чтобы обеспечить слабозащищенных детей безопасной водой, оборудование для обработки воды, продовольствие и лекарства".