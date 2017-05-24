Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9029 RUR   0.0302 GBR   2.2084 TRY   0.4757

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.47 Brent   54.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 22° Завтра 14° 22° 26 Май 15° 23° 27 Май 16° 24°

Дальнее зарубежье 24.05.2017 16:55

Вооруженные конфликты в мире угрожают здоровью 24 млн детей - ЮНИСЕФ

Жизни и здоровье десятков миллионов детей находятся под угрозой из-за вооруженных конфликтов и насилия в мире, сообщили в среду в Детском фонде ООН ЮНИСЕФ.

"Насилие и вооруженные конфликты поставили под угрозу здоровье 24 млн детей в Йемене, Сирии, секторе Газа, Ираке, Ливии и Судана", - говорится в опубликованном в среду докладе организации.

В нем отмечается, что наиболее критичная ситуация в Йемене и Сирии. По данным ЮНИСЕФ, в Йемене около 9,6 млн детей нуждаются в срочной помощи, в Сирии - 5,8 млн.

"Насилие наносит вред системам здравоохранения и угрожает выживанию детей", - сказал региональный директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Герт Каппеларе.

По его словам, "помимо бомб, обстрелов и взрывов, огромное число детей умирает от болезней, которые можно было бы предотвратить или вылечить".

В докладе ЮНИСЕФ также отмечается, что сотрудники организации и ее партнеры "круглосуточно работают над тем, чтобы обеспечить слабозащищенных детей безопасной водой, оборудование для обработки воды, продовольствие и лекарства".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, МИР, ДЕТИ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Борьбу с терроризмом нельзя использовать как предлог для военного вмешательства и давления на суверенные государства - Патрушев ООН призывает международное сообщество прекратить насилие в странах Северной Африки и на Ближнем Востоке Детская смертность сократилась вдвое за последние 25 лет - ЮНИСЕФ ООН прогнозирует увеличение численности населения к концу века до 11 млрд человек Число голодающих в мире снизилось до 795 млн - ООН Впервые со времен Второй мировой войны число беженцев в мире превысило 50 млн - ООН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]