Трамп в июне, вероятно, определится по вопросу о целесообразности увеличения американского контингента в Афганистане - Тиллерсон

Президент США Дональд Трамп пока не определился относительно увеличения контингента американских войск в Афганистане, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Как передают корреспонденты пула Д.Трампа, такое заявление Р.Тиллерсон сделал журналистам в самолете во время перелета из Рима в Брюссель.

По мнению госсекретаря, Д.Трамп примет решение, вероятно, через пару недель.