ПА НАТО на сессии в Тбилиси примет декларацию в поддержку Грузии - премьер

Участниками весенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО, которая состоится в Тбилиси 26-29 мая, будет принята декларация в поддержку Грузии, заявил премьер-министр республики Георгий Квирикашвили.
"Проведение в Тбилиси весенней сессии ПА НАТО свидетельствует о поддержке Грузии и ее внешнеполитического курса. Очень важно, что сессия проводится в стране, не являющейся членом альянса", - сказал Г.Квирикашвили в четверг на заседании правительства.
"Ее участниками (сессии ПА НАТО - ИФ) будет принята декларация в поддержку Грузии", - подчеркнул премьер.
Председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ираклий Сесиашвили сообщил журналистам, что в сессии ПА НАТО примут участие до 600 делегатов, среди них депутаты парламентов стран-участниц альянса и стран-партнеров.
"На сессии планируются выступления президента и премьер-министра Грузии. К сожалению, в Тбилиси для участия в сессии не приедет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, что связано с его визитом в США", - сказал И.Сесиашвили.
В начале апреля Г.Квирикашвили сообщал, что Й.Столтенберг намерен принять участие в Парламентской ассамблее Североатлантического альянса.
"Для нас большая честь, что 26-29 мая в Тбилиси пройдет сессия Парламентской ассамблеи НАТО, в которой планируется участие генерального секретаря Йенса Столтенберга. Мы воспринимаем эти шаги, как твердую поддержку НАТО нашей страны", - заявлял Г.Квирикашвили.
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