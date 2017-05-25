Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9133 RUR   0.0302 GBR   2.2098 TRY   0.4785

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.47 Brent   54.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 22° Завтра 15° 23° 27 Май 16° 24° 28 Май 18° 26°

Регион 25.05.2017 13:46

ПА НАТО на сессии в Тбилиси примет декларацию в поддержку Грузии - премьер

Участниками весенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО, которая состоится в Тбилиси 26-29 мая, будет принята декларация в поддержку Грузии, заявил премьер-министр республики Георгий Квирикашвили.

"Проведение в Тбилиси весенней сессии ПА НАТО свидетельствует о поддержке Грузии и ее внешнеполитического курса. Очень важно, что сессия проводится в стране, не являющейся членом альянса", - сказал Г.Квирикашвили в четверг на заседании правительства.

"Ее участниками (сессии ПА НАТО - ИФ) будет принята декларация в поддержку Грузии", - подчеркнул премьер.

Председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ираклий Сесиашвили сообщил журналистам, что в сессии ПА НАТО примут участие до 600 делегатов, среди них депутаты парламентов стран-участниц альянса и стран-партнеров.

"На сессии планируются выступления президента и премьер-министра Грузии. К сожалению, в Тбилиси для участия в сессии не приедет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, что связано с его визитом в США", - сказал И.Сесиашвили.

В начале апреля Г.Квирикашвили сообщал, что Й.Столтенберг намерен принять участие в Парламентской ассамблее Североатлантического альянса.

"Для нас большая честь, что 26-29 мая в Тбилиси пройдет сессия Парламентской ассамблеи НАТО, в которой планируется участие генерального секретаря Йенса Столтенберга. Мы воспринимаем эти шаги, как твердую поддержку НАТО нашей страны", - заявлял Г.Квирикашвили.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, НАТО, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Турция поддерживает Грузию в вопросе о территориальной целостности - турецкий премьер Грузинский премьер заявил о получении от США "четких посланий" о поддержке территориальной целостности республики Грузинский премьер хочет обсудить в Вашингтоне вопросы территориальной целостности и евроатлантической безопасности Конфликты в Грузии должны быть мирно урегулированы при содействии США, ЕС и НАТО, - считает премьер Квирикашшвили Грузинский премьер в предстоящие выходные нанесет визит в Иран Грузинский премьер считает доклад президента о ситуации в стране поверхностным

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]