Цены на нефть усилили падение, Brent подешевела до $53,08 за баррель

Цены на нефть усилили падение на торгах в четверг после появления информации о продлении соглашения об ограничении добычи государствами ОПЕК.

Страны ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года, передает Bloomberg со ссылкой на делегатов заседания.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:55 уменьшилась на $0,88 (1,63%) - до $53,08 за баррель. В течение сессии цена ненадолго опускалась ниже $53 за баррель, но потом отскочила вверх.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,93 (1,81%) - до $50,43 за баррель.

Заседание ОПЕК продолжается, и официально решение пока не было обнародовано.

Тем не менее, цены на нефть отреагировали на появившиеся сообщения снижением.

Это, вероятно, связано с тем, что ОПЕК не сообщили о более значительном ограничении добычи - это классическая ситуация "покупай на слухах, продавай на фактах", пишет издание Zerohedge.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в четверг, что нефтедобывающие страны обсуждали более глубокое сокращение добычи, но эта идея была отвергнута.

Планируемый уровень сокращений будет "более чем достаточным" на данный момент, заявил Х.аль-Фатих.