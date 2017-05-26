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Регион 26.05.2017 18:17

В Иране будет создано сборочное производство российского легкого вертолета

Россия и Иран подписали соглашение, касающееся сборки на иранской территории легкого гражданского вертолета, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пятницу в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

Меморандум о взаимопонимании, определяющий взаимодействие сторон в рамках проекта сборки легкого вертолета в Иране, подписан холдингом "Вертолеты России" и иранской государственной компанией Iran Helicopter Support and Renewal Company (IHSRC) на международной выставке HeliRussia-2017 в Москве.

"Меморандум определяет принципы и подходы сторон к вопросу создания сборочного производства российского легкого вертолета в Иране. Планируемое к развертыванию производство призвано полностью удовлетворить потребность Ирана в вертолетной технике легкого класса", - сказали в холдинге.

В пресс-службе отметили, что подписанное соглашение, в частности, регламентирует порядок дооснащения, модернизации и авторизации предприятия IHSRC для сборки легкого вертолета.

"Данный меморандум - серьезный шаг, который значительно приближает нас к реализации проекта по сборке легкого вертолета на мощностях наших иранских коллег. Востребованность вертолетов легкого класса в Иране чрезвычайно велика. Мы отмечаем большое количество потенциальных эксплуатантов данной техники, что позволяет нам надеяться на безусловный успех проекта и скорое заключение контракта", - заявил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский по итогам подписания.

В холдинге заявили, что компания IHSRC временно авторизована как единственное предприятие, осуществляющее ремонт российских вертолетов марки "Ми" в Иране. Специалисты "Вертолетов России" провели техническую экспертизу иранского предприятия и выдали соответствующий сертификат в 2016 году.

Завод IHSRC по своим производственным возможностям входит в число крупнейших центров технического обслуживания, ремонта и модернизации вертолетов в ближневосточном регионе.

На сегодня в Иране зарегистрировано более 50 вертолетов российского производства, самым востребованным из них остается Ми-17.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ВЕРТОЛЕТЫ, СБОРКА, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]