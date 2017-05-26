В Иране будет создано сборочное производство российского легкого вертолета

Россия и Иран подписали соглашение, касающееся сборки на иранской территории легкого гражданского вертолета, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пятницу в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
Меморандум о взаимопонимании, определяющий взаимодействие сторон в рамках проекта сборки легкого вертолета в Иране, подписан холдингом "Вертолеты России" и иранской государственной компанией Iran Helicopter Support and Renewal Company (IHSRC) на международной выставке HeliRussia-2017 в Москве.
"Меморандум определяет принципы и подходы сторон к вопросу создания сборочного производства российского легкого вертолета в Иране. Планируемое к развертыванию производство призвано полностью удовлетворить потребность Ирана в вертолетной технике легкого класса", - сказали в холдинге.
В пресс-службе отметили, что подписанное соглашение, в частности, регламентирует порядок дооснащения, модернизации и авторизации предприятия IHSRC для сборки легкого вертолета.
"Данный меморандум - серьезный шаг, который значительно приближает нас к реализации проекта по сборке легкого вертолета на мощностях наших иранских коллег. Востребованность вертолетов легкого класса в Иране чрезвычайно велика. Мы отмечаем большое количество потенциальных эксплуатантов данной техники, что позволяет нам надеяться на безусловный успех проекта и скорое заключение контракта", - заявил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский по итогам подписания.
В холдинге заявили, что компания IHSRC временно авторизована как единственное предприятие, осуществляющее ремонт российских вертолетов марки "Ми" в Иране. Специалисты "Вертолетов России" провели техническую экспертизу иранского предприятия и выдали соответствующий сертификат в 2016 году.
Завод IHSRC по своим производственным возможностям входит в число крупнейших центров технического обслуживания, ремонта и модернизации вертолетов в ближневосточном регионе.
На сегодня в Иране зарегистрировано более 50 вертолетов российского производства, самым востребованным из них остается Ми-17.
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