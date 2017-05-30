Окончательной целью Грузии является полноправное членство в НАТО глава Минобороны

Отрытый два года назад тренировочный и оценочный центр Грузия-НАТО (JTEC) является беспрецедентным, заявил во вторник журналистам грузинский министр обороны Леван Изория.

"Нашей окончательной целью является сближение с НАТО и полноправное членство в альянсе. На этом пути мы ощущаем огромную поддержку со стороны НАТО", - сказал Л.Изория, посещая JTEC в связи с годовщиной его основания.

Он отметил, что работа центра направлена на усиление оборонных возможностей вооруженных сил Грузии.

При этом министр указал на важность еще одного направленного на повышение обороноспособности республики проекта - на поддержанную США "Программу готовности обороны Грузии". "Первый батальон, который пройдет подготовку в рамках этой программы будет оснащен пулеметами американского производства М-240, которые отвечают натовским стандартам", - подчеркнул Л.Изория.

Министр лично опробовал пулемет в действии на стрельбище на территории центра.

Накануне в Минобороны Грузии сообщили журналистам, что в грузинской армии пулеметы ПКМ советского производства с 30 мая будут поэтапно заменены на пулеметы натовских стандартов, в частности, на М-240, которые находятся на вооружении армии США.

Ранее сообщалось, что в рамках "Программы готовности обороны Грузии" США в течение трех лет помогут подготовить девять грузинских батальонов.