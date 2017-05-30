Президента Алиева ждут с официальным визитом в Хорватии

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович ждет в ближайшее время с официальным визитом в Загребе азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

"Я надеюсь, что в ближайшее время буду встречать Вас с визитом в Хорватии", - отмечается в тексте поздравлении К.Грабар-Китарович в адрес И.Алиева по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Она подчеркнула, что ее визит в Баку в октябре 2016 года и предстоящий визит И.Алиева в Хорватию "станут новым стимулом для дальнейшего сотрудничества между нашими странами".

К.Грабар-Китарович добавила, что готова вносить вклад в совместные усилия, направленные на интенсификацию реализации потенциала экономического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией.

А.Азизов