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Внешняя политика 30.05.2017 18:36

Президента Алиева ждут с официальным визитом в Хорватии

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович ждет в ближайшее время с официальным визитом в Загребе азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

"Я надеюсь, что в ближайшее время буду встречать Вас с визитом в Хорватии", - отмечается в тексте поздравлении К.Грабар-Китарович в адрес И.Алиева по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Она подчеркнула, что ее визит в Баку в октябре 2016 года и предстоящий визит И.Алиева в Хорватию "станут новым стимулом для дальнейшего сотрудничества между нашими странами".

К.Грабар-Китарович добавила, что готова вносить вклад в совместные усилия, направленные на интенсификацию реализации потенциала экономического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией.

А.Азизов

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Тэги: ХОРВАТИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]