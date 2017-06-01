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01.06.2017 09:22

Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны

Делегация в составе руководителей около 20-ти ведущих средств массовой информации Азербайджана находится с визитом в Нахчыванской Автономной Республике (АР) Азербайджана.

В рамках визита, организованного Фондом поддержки развитию средств массовой информации при президенте Азербайджана (KIVDF), в Нахчыванском государственном университете (НГУ) состоялась конференция на тему «Роль средств массовой информации в пропаганде туристического потенциала Нахчывана».

В своем выступлении на конференции исполнительный директор KIVDF Вугар Сафарли отметил, что Нахчыванский край отличается своей древней историей, богатой культурой и очаровательной природой. По его словам, НАР, являющаяся неотъемлемой составной частью Азербайджана, обладает большим туристическим потенциалом, и на средства массовой информации страны возлагается большая работа по его пропаганде, привлечению туристов в этот край.

Выступившая на форуме заведующая кафедрой журналистики и мировой литературы НГУ Шахла Ширалиева подчеркнула важность подготовки профессиональных журналистских кадров, рассказала о проводимой в этом направлении работе в высшем учебном заведении.

Доктор философии по экономике Али Джаббаров отметил, что Нахчыван является одним из важных туристических центров страны. Он подчеркнул, что в последнее время в СМИ страны, а также в некоторых авторитетных средствах печати Турции, США, России, ОАЭ опубликованы ряд статей о туристических возможностях Нахчывана. В них дается подробная информация об исторических, культурных и природных памятниках, кулинарной культуре автономной республики, созданных здесь туристической инфраструктуре, туристических маршрутах, возможностях экотуризма и оздоровительного туризма.

Выступившие на форуме главные редакторы газеты «Ени Азербайджан» Хикмет Мамедов, газеты «Ики сахиль» Вугар Рагимзаде, газеты «Палитра» Намик Алиев и другие рассказали о роли СМИ в пропаганде туристического потенциала Нахчыванской АР. Была отмечена необходимость повышения эффективности деятельности СМИ в области пропаганды возможностей автономной республики в области туризма. Участники конференции провели обмен мнениями по данному вопросу и обсудили предложения по предстоящей в области работе.

К.Гусейнова

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Тэги: НАХЧЫВАН, СМИ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]