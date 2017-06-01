Путин о выборах в Германии: главное, чтобы наши партнеры были настроены на конструктивное взаимодействие

Для России непринципиально, с каким канцлером Германии работать по итогам предстоящих в этой стране выборов, главное, чтобы партнеры были нацелены на конструктивное взаимодействие, заявил президент России Владимир Путин.
"А нам, в принципе, когда я говорю нам, я имею в виду всю российскую команду, в общем-то, все равно, с кем работать, главное, чтобы эти люди были так же, как и мы, настроены на конструктивное взаимодействие, у нас здесь нет никаких предпочтений", - сказал В.Путин в Санкт-Петербурге на встрече с руководителями международных агентств в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, чья кандидатура на предстоящих выборах в Германии является более предпочтительной для России.
"Если и мы, и наши партнеры будут руководствоваться не сиюминутной политической конъюнктурой, а фундаментальными интересами наших стран и наших народов, то мы точно найдем не только точки соприкосновения, но и правильное взаимодействие, эффективный путь сотрудничества", - добавил он.
"У меня никаких сомнений нет на этот счет, потому что у нас очень много взаимных интересов", - подчеркнул президент.
Президент Алиев соболезнует Гани в связи с жертвами теракта в Кабуле, призывает вести последовательную борьбу с терроризмом
Азербайджан и Коста-Рика отменяют визовый режим для лиц, обладающих дипломатическими, служебными и официальными паспортами
VIP Aviation Services стала акционером Bank Silk Way
Убытки Бакметрополитена за 2016г превысили 78 млн манатов
Уровень миролюбия в мире в целом улучшился - доклад
В Азербайджане планируют ввести запрет на бесплатное распространение лекарственных препаратов
В Баку горит 4-этажное недействующее здание – МЧС Азербайджана
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по страхованию банкоматов и наличности в них
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»