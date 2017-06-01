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СНГ 01.06.2017 14:44

Путин о выборах в Германии: главное, чтобы наши партнеры были настроены на конструктивное взаимодействие

Для России непринципиально, с каким канцлером Германии работать по итогам предстоящих в этой стране выборов, главное, чтобы партнеры были нацелены на конструктивное взаимодействие, заявил президент России Владимир Путин.

"А нам, в принципе, когда я говорю нам, я имею в виду всю российскую команду, в общем-то, все равно, с кем работать, главное, чтобы эти люди были так же, как и мы, настроены на конструктивное взаимодействие, у нас здесь нет никаких предпочтений", - сказал В.Путин в Санкт-Петербурге на встрече с руководителями международных агентств в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, чья кандидатура на предстоящих выборах в Германии является более предпочтительной для России.

"Если и мы, и наши партнеры будут руководствоваться не сиюминутной политической конъюнктурой, а фундаментальными интересами наших стран и наших народов, то мы точно найдем не только точки соприкосновения, но и правильное взаимодействие, эффективный путь сотрудничества", - добавил он.

"У меня никаких сомнений нет на этот счет, потому что у нас очень много взаимных интересов", - подчеркнул президент.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГЕРМАНИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]