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Социум 02.06.2017 11:27

Закон о страховании от безработицы начнет применяться с 2018 года – министр труда

Принятие закона «О страховании от безработицы» позволит почти в 3,5 раза увеличить госфинансирование вопросов занятости, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

«Принятие в Азербайджане закона «О страховании от безработицы» позволит увеличить в 3,5 раза финансирование вопросов занятости населения», - сказал С.Муслимов в пятницу в Баку на семинаре «Укрепление в Азербайджане социально-экономических прав в призме Европейской социальной хартии».

Семинар проводится в рамках заседания комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию Парламентской Ассамблее Совета Европы.

По словам министра, в текущем году на вопросы занятости в Азербайджане предусмотрено выделение выделено менее 30 млн манатов.

«В текущем году на вопросы обеспечения занятости выделена незначительная сумма, всего 27 млн манатов. Кроме того, президент страны распорядился выделить из Резервного фонда еще 6 млн манатов на решение проблемы самозанятости. Сегодня в парламенте обсуждается законопроект «О страховании от безработицы», принятие которого ожидается в этом году и который должен вступить в силу с 1 января 2018 года. В этом случае, в следующем году на обеспечение занятости будет выделена сумма в пределах 90 млн манатов», - сказал С.Муслимов.

Министр подчеркнул, что это позволит в 3 раза увеличить объемы пособий по безработице и будет способствовать эффективной реализации программы по обеспечению самозанятости населения.

Р.Бабаев

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Тэги: БЕЗРАБОТИЦА, СОЦЗАЩИТА, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]