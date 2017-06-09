Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azeravtoyol" 2,5 млн манатов на строительство автодороги Мехдиабад-Дигях-Мяммядли, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в пятницу.

Автодорога Мехдиабад-Дигях-Мяммядли соединяет три населенных пункта, в которых проживает 21 тыс. человек.

Средства на эти цели выделяются из госбюджета Азербайджана на 2017 год.

А.Ахундов