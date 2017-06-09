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09.06.2017 18:06

Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azeravtoyol" 2,5 млн манатов на строительство автодороги Мехдиабад-Дигях-Мяммядли, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в пятницу.

Автодорога Мехдиабад-Дигях-Мяммядли соединяет три населенных пункта, в которых проживает 21 тыс. человек.

Средства на эти цели выделяются из госбюджета Азербайджана на 2017 год.

А.Ахундов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АВТОДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]