Еврокомиссар по Энергетике надеется на поддержку Парижского соглашения американскими городами

Еврокомиссар по Энергетике Марош Шефчович выразил сожаление о выходе США из Парижского соглашения по климату и надежду на поддержку этого договора отдельными американскими городами и штатами.
"Мы очень сожалеем об одностороннем решении администрации США выйти из Парижского соглашения. Но мы также хотели бы признать тот факт, что это решение дает многим дополнительный стимул в США. Калифорния, Вашингтон - мэры этих городов и других городов и главы корпораций заявили, что они будут оставаться в рамках условий Парижского соглашения, чтобы достигнуть результатов, которые были приняты странами участниками этого соглашения", - сказал он на министерской конференции по энергетике в рамках ЭКСПО 2017.
"Мэры таких городов имеют большие полномочия, чем национальные правительства. Поэтому мне приятно отметить их инициативу. Через несколько дней мы хотели бы организовать первую крупную встречу мэров. И я думаю, что у нас будет много городов, которые объединятся для этой цели", - отметил М.Шефчович.
"Следующие годы будут важны по переговорам по климату. Мы должны видеть, если мы движемся в правильном направлении и, таким образом, будем выполнять принципы Парижского соглашения, в конечном счете эти конкретные действия будут в 2018 году одобрены", - добавил он.
Как сообщалось, в начале июня президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, которые ранее подписали более 190 государств.
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