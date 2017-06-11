Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила права на освещение матча Кубка конфедераций в России консорциуму 2SPORT2, который представляют Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ", говорится в пресс-релизе ФИФА, распространенном в воскресенье.

"Мы очень рады работать с такими престижными вещательными партнерами для показа матчей Кубка конфедераций ФИФА 2017 в бесплатном эфире в стране-организаторе", - сказал главный коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

Матчи Кубка конфедераций-2017 пройдут с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах - Москве, Петербурге, Казани и Сочи.