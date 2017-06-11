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СНГ 11.06.2017 19:28

ФИФА предоставила права на показ Кубка конфедераций Первому каналу, ВГТРК и "Матч ТВ"

Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила права на освещение матча Кубка конфедераций в России консорциуму 2SPORT2, который представляют Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ", говорится в пресс-релизе ФИФА, распространенном в воскресенье.

"Мы очень рады работать с такими престижными вещательными партнерами для показа матчей Кубка конфедераций ФИФА 2017 в бесплатном эфире в стране-организаторе", - сказал главный коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

Матчи Кубка конфедераций-2017 пройдут с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах - Москве, Петербурге, Казани и Сочи.

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Тэги: МИР, РОССИЯ, ФУТБОЛ, ТВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]