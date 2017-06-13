Минюст Украины готов подключиться к разработке законопроекта о новом формате противодействия России - министр Петренко

Министерство юстиции Украины готово приобщиться к разработке проекта закона о новом формате противодействия гибридной агрессии, которую ведет Российская Федерация в Донбассе, заявляет глава ведомства Павел Петренко.

"Я думаю, что если будет такое поручение, то мы как министерство юстиции, включимся на площадке СНБО в разработку такого законопроекта, который будет отвечать текущим реалиям и вызовам гибридной войны, которую ведет Российская Федерация с Украиной", - сказал П.Петренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По словам министра, в этой гибридной войне есть элементы не только военных действий, но и информационной войны, провокаций, терроризма.

"То есть это абсолютный вызов для современного мира, с ним столкнулась Украина, а другие страны еще не сталкивались, поэтому в этой части позиция секретаря СНБО (Александра Турчинова - ИФ) верна, что на такие вызовы необходимо реагировать новыми методами, а не классическими, которые были закреплены в законодательстве", - подчеркнул он.

Ранее секретарь СНБО А.Турчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина" высказал мнение о необходимости завершить антитеррористическую операцию на востоке страны и перейти к новому формату защиты государства, предоставив президенту право применять ВСУ против гибридной агрессии со стороны РФ.

"Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению", - заявил А.Турчинов.

"Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Это очень серьезный вопрос, требующий обсуждения в профессиональной экспертной среде. Уточненный законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" будет представлен президенту, после чего, надеюсь, он оперативно будет внесен в Верховную Раду", - сказал А.Турчинов.