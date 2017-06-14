Трамп предоставил Пентагону право определять численность американских военных в Афганистане - СМИ

Президент США Дональд Трамп разрешил главе Пентагона Джеймсу Мэттису принимать решения относительно численности американских военных в Афганистане, сообщает в среду телеканал Эй-Би-Си со ссылкой на официального представителя администрации США.

По его данным, Дж.Мэттис получил возможность самостоятельно решать вопросы, связанные с увеличением американского воинского контингента в Афганистане.

Ожидается, что официально о предоставлении таких полномочий главе Пентагона будет объявлено позже в среду.

Дж.Мэттис уже наделен подобными полномочиями по вопросам изменения численности военных США в Ираке и Сирии.

Телеканал отмечает, что сейчас в Афганистане находятся около 8,4 тыс. американских военных.

Накануне Дж.Мэттис заявил, что намерен предоставить сенаторам данные о новой стратегии США в Афганистане.

"Мы не выигрываем в Афганистане (на данный момент - ИФ), но мы это исправим", - сказал он на слушаниях в сенате.

Ранее администрация президента США пообещала внести изменения в свои действия в Афганистане. Кроме того, в прошлом месяце в СМИ появились сообщения о том, что США направят в Афганистан дополнительный воинский контингент.