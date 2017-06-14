Добыча нефти странами ОПЕК в мае выросла до рекордных в 2017г 32,1 млн б/с

Добыча нефти странами ОПЕК в мае выросла до рекордного с начала года уровня в 32,08 млн баррелей в сутки, говорится в отчете МЭА.

По сравнению с апрелем 2017 года добыча нефти странами ОПЕК выросла на 290 тыс. баррелей в сутки. Рост произошел за счет увеличения добычи в Ливии и Нигерии.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча нефти странами ОПЕК сократилась на 65 тыс. баррелей в сутки.