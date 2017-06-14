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ТЭК 14.06.2017 12:48

Добыча нефти странами ОПЕК в мае выросла до рекордных в 2017г 32,1 млн б/с

Добыча нефти странами ОПЕК в мае выросла до рекордного с начала года уровня в 32,08 млн баррелей в сутки, говорится в отчете МЭА.

По сравнению с апрелем 2017 года добыча нефти странами ОПЕК выросла на 290 тыс. баррелей в сутки. Рост произошел за счет увеличения добычи в Ливии и Нигерии.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча нефти странами ОПЕК сократилась на 65 тыс. баррелей в сутки.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, МЭА, ОПЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]