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Социум 14.06.2017 16:23

Законодательство для применения ОМС в Азербайджане будет готово к 2018г

Законодательная база для применения обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане будет подготовлена до конца 2017 года, заявил директор Государственного агентства ОМС при кабмине Заур Алиев.

"Соответствующие изменения в законодательство подготовлены. Их рассматривает Администрация президента. Я думаю, к концу этого года они будут приняты", - сказал З.Алиев в среду в рамках бизнес-форума Caspian European Club и Caspian American Club.

По его словам, после этого будет объявлен размер страховой премии, а также доли, которую будет оплачивать государство.

З.Алиев напомнил, что с февраля 2017 года в Мингячевире и Евлахе реализуются пилотные проекты по внедрению ОМС. "Итоги четырех месяцев положительные. Мы видим улучшение ситуации с удовлетворенностью местного населения медицинскими услугами, что связано расширением доступа к ним", - сказал З.Алиев.

По его словам, в пилотных районах занятость больничных коек возросла с 45% до 80%, выросло число визитов в поликлиники, число операций. "Возросла конкуренция между местными медицинскими учреждениями. Из-за смены системы финансирования, они заинтересованы в росте числа пациентов. Кроме того, выросли зарплаты сотрудников медучреждений, в некоторых случаях – рост составил трехкратным. Также начисляются бонусы", - сказал З.Алиев.

Он отметил, что охват всей страны ОМС будет проходить поэтапно. "Мы нацелены применить ОМС на всей территории страны в кратчайшие сроки", - добавил З.Алиев.

А.Ахундов

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Тэги: ОМС, ПРИМЕНЕНИЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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