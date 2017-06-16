SOCAR в январе-мае сократила добычу нефти на 2%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-мае 2017 года добыла 3 млн 96,1 тыс. тонн нефти, что на 2,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.

В целом, по Азербайджану в январе-мае 2017 года добыча нефти составила 15 млн 934,2 тыс. тонн (спад на 9,2%).

В мае текущего года добыча нефти по SOCAR составила 636,9 тыс. тонн. По Азербайджану в мае добыча составила 3 млн 291,9 тыс. тонн нефти.

В 2016 году добыча нефти по SOCAR составила 7 млн 521 тыс. тонн нефти.

Н.Аббасова