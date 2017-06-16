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ТЭК 16.06.2017 16:01

SOCAR в январе-мае сократила добычу нефти на 2%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-мае 2017 года добыла 3 млн 96,1 тыс. тонн нефти, что на 2,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.

В целом, по Азербайджану в январе-мае 2017 года добыча нефти составила 15 млн 934,2 тыс. тонн (спад на 9,2%).

В мае текущего года добыча нефти по SOCAR составила 636,9 тыс. тонн. По Азербайджану в мае добыча составила 3 млн 291,9 тыс. тонн нефти.

В 2016 году добыча нефти по SOCAR составила 7 млн 521 тыс. тонн нефти.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]