Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что успешно решает проблемы своей страны, несмотря на развернувшуюся против него "охоту на ведьм".

"Несмотря на лицемерную охоту на ведьм, которую мы сейчас наблюдаем в Америке, показатели по экономике и числу рабочих мест прекрасны. Госрегулирование упрощается, создаются рабочие места, энтузиазма все больше", - написал он в "Твиттере".

Д.Трамп регулярно обвиняет критикующие его СМИ в "охоте на ведьм" против его администрации.