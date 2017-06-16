Более 60% американцев неодобрительно относятся к деятельности Трампа на посту президента страны - опрос

Примерно две трети американцев заявили, что негативно относятся к деятельности Дональда Трампа на посту президента США, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром NORC вместе с агентством "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По мнению 64% респондентов, Д.Трамп недостаточно хорошо выполняет свои обязанности на этом посту. В свою очередь, 35% опрошенных одобряют его деятельность. Остальные участники опроса затруднились ответить.

Кроме того, 65% американцев уверены, что лидер США не уважает демократию, а также традиции и работающие в соответствии с демократическими принципами госучреждения. Около 34% опрошенных, напротив, согласились с утверждением, что Д.Трамп укрепляет демократию в стране.

В большей степени респонденты подвергли критике политику Д.Трампа в таких областях, как здравоохранение и окружающая среда.