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Дальнее зарубежье 16.06.2017 19:20

Более 60% американцев неодобрительно относятся к деятельности Трампа на посту президента страны - опрос

Примерно две трети американцев заявили, что негативно относятся к деятельности Дональда Трампа на посту президента США, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром NORC вместе с агентством "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По мнению 64% респондентов, Д.Трамп недостаточно хорошо выполняет свои обязанности на этом посту. В свою очередь, 35% опрошенных одобряют его деятельность. Остальные участники опроса затруднились ответить.

Кроме того, 65% американцев уверены, что лидер США не уважает демократию, а также традиции и работающие в соответствии с демократическими принципами госучреждения. Около 34% опрошенных, напротив, согласились с утверждением, что Д.Трамп укрепляет демократию в стране.

В большей степени респонденты подвергли критике политику Д.Трампа в таких областях, как здравоохранение и окружающая среда.

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Тэги: США, ТРАМП, НЕДОВОЛЬСТВО, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]