РФ размещает 10-летние и 30-летние евробонды

Минфин РФ начал размещение суверенных еврооблигаций - книга заявок на два транша евробондов со сроками обращения 10 и 30 лет открыта, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентир доходности долговых бумаг 10-летнего транша составляет 4-4,5%, 30-летнего - 5-5,5%. Прайсинг состоится в понедельник.

Организатором нового размещения, как и обоих прошлогодних траншей, выступает "ВТБ Капитал".

Размещение проходит с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария (НРД) и международной системы Euroclear.

В бюджете РФ на 2017 год предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов, на $3 млрд осуществить новые заимствования.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что размещение нового выпуска евробондов и обмен старых выпусков будут происходить поэтапно. "Все будет последовательно - выходим на внешние рынки, смотрим котировки, цену, вторым этапом происходит уже обмен. Это связанные вещи. (. . .) Нам сейчас главное разместиться, посмотреть стоимость наших бумаг, и соответственно, будет основание и benchmark для последующего обмена", - сказал министр в начале июня.

Агентом по размещению нового выпуска евробондов выбран "ВТБ Капитал", над сделкой по обмену также будут работать Газпромбанк и Sberbank CIB.

В прошлом году РФ разместила 10-летние евробонды на $3 млрд двумя траншами, единственным организатором обеих сделок был "ВТБ Капитал". Россия вернулась на внешние рынки после перерыва почти в три года, связанного с резким ухудшением геополитической обстановки из-за событий вокруг Украины.