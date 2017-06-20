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ТЭК 20.06.2017 19:05

Brent торгуется у $45,56 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают активно снижаться в ходе торгов во вторник, в результате чего рынок перешел в "медвежью" фазу, что означает падение более чем на 20% с предыдущего пика, сообщает MarketWatch.

Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:52 упали на $1,35 (2,88%) - до $45,56 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустилась на $1,42 (3,21%) - до $42,78 за баррель.

Относительно пиковой цены в $54,33 за баррель, зафиксированной 21 февраля этого года, WTI подешевела более чем на 21%.

Опасения, что меры ОПЕК тщетны в деле сокращения общемировых запасов топлива, являются основным источником негатива.

В частности, объем товарных запасов нефти в США все еще превышает средний показатель для данного времени года за последние 5 лет на 100 млн баррелей, несмотря на сезонное снижение.

Кроме того, по оценке аналитиков Morgan Stanley, запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития в первом квартале повышались примерно на 1 млн баррелей в сутки.

"Цены на нефть за последние недели вернулись к уровню ниже $50 за баррель на фоне скептицизма по поводу предполагаемого снижения избытка предложения на рынке. Судя по возобновившемуся ослаблению цен, рынок ожидает, что избыток предложения будет сохраняться дольше, чем предполагалось. Действительно, глобальные запасы нефти снижались гораздо медленнее, чем ожидалось, и остаются на уровнях, сильно превышающих исторические значения", - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.

По его мнению, цены на нефть будут оставаться в боковом тренде в связи с тем, что растущее производство сланцевой нефти и стагнирующий спрос со стороны западных стран подрывают попытки ближневосточных производителей ограничить предложение.

"Учитывая, что эффективность соглашения ОПЕК все больше ставится под сомнение, мы считаем, что риски снижения цен на нефть из-за досрочного и беспорядочного расторжения этого соглашения усилились", - полагает Н.Рюкер.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]