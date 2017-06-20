Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.899 RUR   0.0292 GBR   2.1682 TRY   0.484

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 26° Завтра 19° 26° 23 Июн 19° 26° 24 Июн 19° 28°

СНГ 20.06.2017 21:00

ЕСПЧ обязал РФ выплатить 7,5 тыс. евро женщине, фотографию ребенка которой незаконно использовали в публикациях

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес вердикт по делу "Богомолова против России", усмотрев нарушения в том, что касается защиты права на частную жизнь семьи, говорится в судебном коммюнике, распространенном во вторник.

Истицей является 39-летняя россиянка Татьяна Богомолова, проживающая в Пермском крае. Женщина подала жалобу в ЕСПЧ после того, как местные власти использовали фотографию ее сына на обложке буклетов, посвященных защите сирот.

Т.Богомолова настаивала на том, что таким образом власти создали впечатление, что она бросила своего ребенка на произвол судьбы.

ЕСПЧ пришел к выводу, что Россия нарушила статью 8 Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни).

Истице присуждена компенсация в размере 7,5 тыс. евро за моральный ущерб, а также 130 евро за ущерб материального характера и 100 евро с целью покрытия судебных расходов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, РОССИЯ, РЕБЕНОК, ВЕРДИКТ


Похожие новости


Лукашенко: мы на Западе никому не нужны Генсек СЕ Ягланд просит Москалькову провести проверку сообщений о гонениях на геев в Чечне и сообщить о ее результатах Схема финансирования "Северного потока 2" иностранцами может быть определена в I полугодии - Wintershall Путин упрекнул европейские СМИ в манипуляции общественным мнением Путин заявляет о необходимости единства Европы Бывший канцлер Германии Шредер стал главой управляющего совета Nord Stream 2

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]