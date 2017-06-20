ЕСПЧ обязал РФ выплатить 7,5 тыс. евро женщине, фотографию ребенка которой незаконно использовали в публикациях

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес вердикт по делу "Богомолова против России", усмотрев нарушения в том, что касается защиты права на частную жизнь семьи, говорится в судебном коммюнике, распространенном во вторник.
Истицей является 39-летняя россиянка Татьяна Богомолова, проживающая в Пермском крае. Женщина подала жалобу в ЕСПЧ после того, как местные власти использовали фотографию ее сына на обложке буклетов, посвященных защите сирот.
Т.Богомолова настаивала на том, что таким образом власти создали впечатление, что она бросила своего ребенка на произвол судьбы.
ЕСПЧ пришел к выводу, что Россия нарушила статью 8 Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни).
Истице присуждена компенсация в размере 7,5 тыс. евро за моральный ущерб, а также 130 евро за ущерб материального характера и 100 евро с целью покрытия судебных расходов.
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