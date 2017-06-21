Патрушев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом со своим казахстанским коллегой

Российско-казахстанские консультации по вопросам безопасности прошли в Астане, сообщает в среду пресс-служба аппарата Совета безопасности России.
"Консультации провели секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента - секретарь Совета безопасности Казахстана Владимир Жумаканов с участием сотрудников аппаратов советов безопасности и представителей ряда ведомств двух стран", - сообщили в пресс-службе, не уточняя день проведения консультаций.
В ходе переговоров был рассмотрен широкий спектр вопросов обеспечения региональной и национальной безопасности.
"Подчеркнуто, что в сфере обеспечения безопасности на первый план выходят глобальные вызовы, прежде всего, терроризм, экстремизм, угрозы информационной безопасности. В этой связи отдельное внимание уделено ситуации на Ближнем Востоке, вопросам противодействия международному терроризму и пропаганды экстремизма", - отметили в Совбезе.
Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках группы правительственных экспертов ООН по выработке правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, а также тематику реализации соглашения о сотрудничестве в области информационной безопасности в формате Шанхайской организации сотрудничества.
Также обсуждена проблематика межведомственного взаимодействия двух стран по обеспечению защищенности критической информационной инфраструктуры.
Президент Алиев обсудил с экс-премьером Франции перспективы двустороннего сотрудничества
Президент Алиев открыл новое административное здание Суда Наримановского района Баку
Азербайджан восстановит свою территориальную целостность – президент Алиев
АЖД купит в Украине стрелочный перевод за $105 тыс.
В Азербайджане будет построен завод по производству одноразовых шприцов
Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе-мае увеличилась на 14%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 4 человека - МВД
Гражданин Украины пытался вывезти из Азербайджана в Казахстан незадекларированные 68 тыс. евро
Аномальная жара несет потенциальную угрозу для почти 75% человечества в XXI веке, полагают американские ученые
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Банк ВТБ (Азербайджан) внедрил услугу онлайн-бронирования очереди
Nar продолжает поддерживать спортивный клуб «Рабита»
Участник программы AppLab стал победителем конкурса стартапов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»