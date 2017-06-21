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СНГ 21.06.2017 12:32

Патрушев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом со своим казахстанским коллегой

Российско-казахстанские консультации по вопросам безопасности прошли в Астане, сообщает в среду пресс-служба аппарата Совета безопасности России.

"Консультации провели секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента - секретарь Совета безопасности Казахстана Владимир Жумаканов с участием сотрудников аппаратов советов безопасности и представителей ряда ведомств двух стран", - сообщили в пресс-службе, не уточняя день проведения консультаций.

В ходе переговоров был рассмотрен широкий спектр вопросов обеспечения региональной и национальной безопасности.

"Подчеркнуто, что в сфере обеспечения безопасности на первый план выходят глобальные вызовы, прежде всего, терроризм, экстремизм, угрозы информационной безопасности. В этой связи отдельное внимание уделено ситуации на Ближнем Востоке, вопросам противодействия международному терроризму и пропаганды экстремизма", - отметили в Совбезе.

Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках группы правительственных экспертов ООН по выработке правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, а также тематику реализации соглашения о сотрудничестве в области информационной безопасности в формате Шанхайской организации сотрудничества.

Также обсуждена проблематика межведомственного взаимодействия двух стран по обеспечению защищенности критической информационной инфраструктуры.

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Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, КАЗАХСТАН, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]