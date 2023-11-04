Патрушев сообщил о подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что готовится мирный договор между Арменией и Азербайджаном. "В связи с карабахской проблемой предпринимались последовательные усилия по урегулированию армяно-азербайджанских отношений. Ведется подготовка мирного договора между этими государствами", - сказал Патрушев в субботу на марафоне общества "Знание" в рамках форума "Россия".

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