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Регион 04.11.2023 14:01

Патрушев сообщил о подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что готовится мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

"В связи с карабахской проблемой предпринимались последовательные усилия по урегулированию армяно-азербайджанских отношений. Ведется подготовка мирного договора между этими государствами", - сказал Патрушев в субботу на марафоне общества "Знание" в рамках форума "Россия".

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Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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