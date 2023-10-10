Алиев и Патрушев обсудили широкий круг вопросов российско-азербайджанского сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, сообщила пресс-служба СБ РФ во вторник вечером.
"Обсужден широкий круг вопросов российско-азербайджанского сотрудничества в различных сферах. Сделан акцент на темах, связанных с обеспечением и укреплением региональной и международной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении пресс-службы.
В свою очередь, на сайте азербайджанского лидера отмечается, что в ходе встречи Алиев подчеркнул важность решения региональных вопросов с участием стран региона в формате «3+3» и отметил проведение встреч на соответствующих уровнях в этом формате.
Также состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества между Азербайджаном, Россией и Ираном в направлении развития транспортного коридора Север-Юг.
Ранее во вторник СБ РФ сообщил, что Патрушев прилетел в Баку для проведения плановых российско-азербайджанских консультаций по вопросам безопасности.
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