Секретари Совбезов Азербайджана и РФ обсудили вопросы сотрудничества в сфере глобальной и региональной безопасности

Вопросы безопасности на Южном Кавказе обсудили на встрече в Баку секретарь Совбеза Азербайджана Рамиль Усубов и его российский коллега Николай Патрушев, сообщила пресс-служба СБ РФ.
"Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества России и Азербайджана в сфере глобальной и региональной безопасности, в том числе на Южном Кавказе", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, Патрушев и Усубов уделили отдельное внимание перспективам взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб России и Азербайджана.
"Затронуты темы развития торгово-экономических связей и культурно-гуманитарного диалога", - говорится в сообщении СБ РФ.
Патрушев и Усубов подвели итоги состоявшихся в Баку во вторник российско-азербайджанских консультаций по вопросам безопасности с участием представителей аппаратов советов безопасности, министерств и ведомств двух стран.
"В завершении переговоров стороны подчеркнули, что отношения России и Азербайджана основываются на вековых традициях дружбы, общей истории и культуре. Собеседники подтвердили настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества во всех сферах во исполнение декларации о союзническом взаимодействии, подписанной главами государств В.Путиным и И.Алиевым 22 февраля 2022 года в Москве", - говорится в сообщении пресс-службы.
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