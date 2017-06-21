Разговор лидеров "нормандской четверки" состоится до конца этого месяца, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Имеется в виду провести телефонный разговор, который сейчас готовится, дата не определена, сейчас тоже в проработке этот вопрос, но, очевидно, будет до конца июня", - сказал Ю.Ушаков.
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, ведется ли подготовка встречи в нормандском формате "на полях" G20, заявил, что "никто об этом не говорил".
Накануне Ю.Ушаков уже сообщал, что дата телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" в настоящее время согласовывается, и, вероятно, он состоится в июне. "Время и дата согласовываются в настоящее время", - сказал он журналистам во вторник. На уточняющий вопрос, будет ли разговор в июне или позже, он сказал: "Нет, это в июне, очевидно, будет".
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