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СНГ 21.06.2017 18:43

В Кремле сообщили о планах до конца июня провести телефонный разговор лидеров "нормандской четверки"

Разговор лидеров "нормандской четверки" состоится до конца этого месяца, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Имеется в виду провести телефонный разговор, который сейчас готовится, дата не определена, сейчас тоже в проработке этот вопрос, но, очевидно, будет до конца июня", - сказал Ю.Ушаков.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, ведется ли подготовка встречи в нормандском формате "на полях" G20, заявил, что "никто об этом не говорил".

Накануне Ю.Ушаков уже сообщал, что дата телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" в настоящее время согласовывается, и, вероятно, он состоится в июне. "Время и дата согласовываются в настоящее время", - сказал он журналистам во вторник. На уточняющий вопрос, будет ли разговор в июне или позже, он сказал: "Нет, это в июне, очевидно, будет".

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, "ЧЕТВЕРКА", РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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