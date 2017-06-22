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СНГ 22.06.2017 15:16

Главными вызовами для ЕС остаются: терроризм, нелегальная миграция и неконтролируемая глобализация - Туск

Евросоюзу удалось сохранить политическое единство ЕС перед лицом многочисленных угроз и вызовов, Европа снова становится стабильной и позитивной точкой отсчета для всего мира, заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск.

"Однако мы не можем быть самодовольными или наивными. Мы должны доказать людям, что мы способны восстановить контроль над событиями, которые овладевают нами, а иногда даже пугают нас", - сказал Д.Туск в четверг перед началом в Брюсселе саммита Европейского союза.

"В прошлом году мы договорились, что ЕС будет защищать наших людей от угроз безопасности, особенно терроризма, нелегальной миграции и неконтролируемой глобализации, и мы должны продолжать это выполнять. Поэтому в ходе предстоящего Европейского Совета я предложу, чтобы мы продвигались дальше в этих трех областях политики", - подчеркнул глава Евросовета.

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Тэги: ЕС, САММИТ, ТУСК, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]