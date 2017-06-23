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СНГ 23.06.2017 16:15

Подавляющему большинству россиян интересна "прямая линия" с президентом, они считают ее нужной - опрос

Три четверти (77%) россиян считают, что ежегодная "прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным нужна, лишь 18% полагают, что без неё можно было бы обойтись или проводить её реже, сообщает фонд "Общественное мнение".

О том, что им интересно смотреть сюжеты и телепередачи, где В.Путин отвечает на вопросы россиян в прямом эфире, заявили 70% россиян. Об обратном сказали 26% участников опроса, проведенного 17-18 июня среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

По мнению россиян, "прямая линия" с В.Путиным проводится для того, чтобы "узнать проблемы людей, их жизнь, мнения" (30%), "быстро решать проблемы, улучшать жизнь людей" (14%), "для общения президента с гражданами" (10%), "дать возможность людям задать вопросы президенту, услышать его ответы" (9%), "повысить популярность президента, завоевать доверие людей" (8%).

В этом году "прямую линию" с президентом РФ смотрели полностью 16% россиян, ещё 40% видели какие-то части или читали ответы В.Путина. Не смотрели передачу 43% респондентов.

Большинству из тех, кто смотрел программу целиком или по частям, понравилось, как В.Путин отвечал на вопросы во время "прямой линии" (48%).

Больше всего им запомнился вопрос онкобольной девушки о здравоохранении (9%), вопросы о расселении из ветхого и непригодного для жизни жилья (5%), а также вопрос жительницы Ставропольского края о проблемах с выплатами пострадавшим от наводнения (5%).

Если говорить в целом, большинство вопросов, заданных В.Путину на "прямой линии", были хорошими, интересными, сказали 43% из тех, кто знаком с содержанием программы. Противоположную оценку дали лишь 5% участников опроса.

15-я "Прямая линия" с президентом РФ состоялась 15 июня. За четыре часа глава государства успел ответить на 68 вопросов. Всего на "Прямую линию" поступило около 2 млн вопросов.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОБЩЕНИЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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