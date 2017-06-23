Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти г.Ширван 3 млн манатов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на официальном сайте главы государства.

Средства для капремонта кровельного покрытия и фасада 52 многоквартирных домов в г.Ширван будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Ф.Исазаде