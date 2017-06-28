В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 9 человек - МВД

Три человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали девять человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 77 преступлений, 10 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 25 человек.

Зафиксировано семь фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев