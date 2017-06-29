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ТЭК 29.06.2017 21:07

Societe Generale во второй раз за месяц снизил прогноз цен на нефть на 2017-2018гг

Аналитики Societe Generale во второй раз с начала июня снизили прогноз цен на нефть марок WTI и Brent на ближайшие два года на фоне роста добычи в США, Ливии и Нигерии.

По их оценке, средняя стоимость WTI в 2017 году составит $49,45 за баррель против ранее ожидавшихся $53,8 за баррель, в следующем году - $51,5 за баррель вместо $57,5.

Ожидается, что средняя цена Brent в этом году составит $52 за баррель, в следующем - $54 за баррель. Ранее прогноз составлял $56,4 и $60 за баррель соответственно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]