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Дальнее зарубежье 30.06.2017 17:01

Команда Трампа не успевает завершить расследование на рынке стали США до конца июня

Власти США планировали до конца июня обнародовать итоги расследования на рынке стали и рассказать о том, как импортные сплавы влияют на американскую экономику, но, по всей видимости, министерство торговли не успевает уложиться в срок из-за непредвиденных сложностей, пишет The Wall Street Journal.

Как ожидают эксперты и участники рынка, результатом расследования будут новые масштабные ограничения импорта стали в США, которые могут положить начало мировой торговой войне.

Срок до конца июня поставили президент США Дональд Трамп и министр торговли Уилбур Росс.

"Там так много аналитической работы, задача больше, чем они изначально думали", - заявил WSJ отраслевой эксперт, знакомый с ходом обсуждений в президентской администрации.

Источники издания утверждают, что президент США по-прежнему намерен ограничить импорт стали, изменились лишь сроки.

Параллельно Белый дом сталкивается с трудностями в ходе реализации других инициатив, включая реформы налогообложения и здравоохранения, что заставляет его представителей тщательнее расставлять приоритеты.

В апреле Минторг начал специальное расследование, посвященное импорту стали, на основании редко используемого положения закона о расширении торговли от 1962 года, которое позволяет президентам США ограничивать импорт любого товара, если будет установлено, что он представляет угрозу национальной безопасности. В этом случае главе государства не требуется одобрение Конгресса.

Как отмечали высокопоставленные американские чиновники, Белый дом может ввести новые ввозные пошлины на сталь или квоты на ее импорт, либо скомбинировать обе санкции.

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Тэги: США, ТРАМП, ВНЕШТОРГ, СТАЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]