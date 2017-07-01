Южные Курилы обладают перспективами дальнейшего развития - спецсоветник премьера Японии

Специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава заявил в субботу, что южная часть Курильских островов располагает потенциалом дальнейшего развития, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.
Такое заявление Э.Хасэгава сделал по завершении в субботу визита японской делегации, которую возглавлял специальный советник, в этот российский регион.
По словам Э.Хасэгавы, "что касается воздушного сообщения, энергоснабжения и т.д., существуют возможности их развития".
"У нас большие ожидания от расширения обменов в этом районе, в том числе в сфере туризма и бизнеса, от привлечения лучших японских технологий, товаров, услуг", - отметил он.
Э.Хасэгава также высказался в пользу рассмотрения возможности создания особой юридической системы для этого региона
15-16 декабря 2016 года состоялся визит президента РФ Владимира Путина в Японию. По итогам этой поездки Москва и Токио договорились обсудить возможность начала совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.
Глава ИВ Ясамальского района Баку отправлен в отставку за невыполнение распоряжения президента Алиева
Президент Алиев уверен в укреплении взаимовыгодного сотрудничества между Баку и Минском
Президент Азербайджана освободил от занимаемой должности главу ИВ Ясамальского района
Вкладчики 11 банков, закрытых в Азербайджане в 2016г, получили компенсаций на 733 млн манатов
Anglo Asian Mining по итогам 2016г получила доналоговую прибыль в размере около $7 млн от деятельности в Азербайджане
ADIF намерен продать инкассаторские автомобили Texnikabank и банкоматы Atra Bank
Пожар произошел в Ширванском национальном парке Азербайджана
Два человека утонули за минувшие сутки в Каспийском море в Азербайджане
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадал 1 человек - МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей «YouTube»
В Грузии роуминг выгоднее с Nar: закажи один из пакетов «Отпуск», наслаждайся путешествием!
Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»