Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9474 RUR   0.0287 GBR   2.217 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 24° 37° 4 Июл 24° 36° 5 Июл 25° 37°

Дальнее зарубежье 01.07.2017 20:19

Южные Курилы обладают перспективами дальнейшего развития - спецсоветник премьера Японии

Специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава заявил в субботу, что южная часть Курильских островов располагает потенциалом дальнейшего развития, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

Такое заявление Э.Хасэгава сделал по завершении в субботу визита японской делегации, которую возглавлял специальный советник, в этот российский регион.

По словам Э.Хасэгавы, "что касается воздушного сообщения, энергоснабжения и т.д., существуют возможности их развития".

"У нас большие ожидания от расширения обменов в этом районе, в том числе в сфере туризма и бизнеса, от привлечения лучших японских технологий, товаров, услуг", - отметил он.

Э.Хасэгава также высказался в пользу рассмотрения возможности создания особой юридической системы для этого региона

15-16 декабря 2016 года состоялся визит президента РФ Владимира Путина в Японию. По итогам этой поездки Москва и Токио договорились обсудить возможность начала совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, КУРИЛЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ


Похожие новости


Газпром готов поставить Японии столько газа, сколько потребуется - зампред правления Японию в апреле посетило рекордное число россиян В Токио назвали прошедшие переговоры Абэ и Путина откровенными содержательными Абэ заявил о планах обсудить с Путиным ситуацию вокруг КНДР и Сирии Премьер Японии Абэ прилетит 27 апреля в Россию на переговоры с Путиным Премьер Японии в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в Петербурге - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]