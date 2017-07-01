Южные Курилы обладают перспективами дальнейшего развития - спецсоветник премьера Японии

Специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава заявил в субботу, что южная часть Курильских островов располагает потенциалом дальнейшего развития, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

Такое заявление Э.Хасэгава сделал по завершении в субботу визита японской делегации, которую возглавлял специальный советник, в этот российский регион.

По словам Э.Хасэгавы, "что касается воздушного сообщения, энергоснабжения и т.д., существуют возможности их развития".

"У нас большие ожидания от расширения обменов в этом районе, в том числе в сфере туризма и бизнеса, от привлечения лучших японских технологий, товаров, услуг", - отметил он.

Э.Хасэгава также высказался в пользу рассмотрения возможности создания особой юридической системы для этого региона

15-16 декабря 2016 года состоялся визит президента РФ Владимира Путина в Японию. По итогам этой поездки Москва и Токио договорились обсудить возможность начала совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.