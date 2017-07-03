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Дальнее зарубежье 03.07.2017 20:05

Госсекретарь США заявил генсеку ООН, что судьба Асада зависит от России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе личной встречи в госдепартаменте США заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу на прошлой неделе, что судьба сирийского лидера Башара Асада находится сейчас в руках России, сообщает в понедельник журнал "Форин полиси" со ссылкой на три дипломатических источника.

В то же время, "приоритеты администрации Трампа сейчас ограничены борьбой с "Исламским государством"" (ИГ). Кроме того, Р.Тиллерсон заявил, что военные действия со стороны США в Сирии в последние месяцы направлены на достижение тактических целей, таких как предотвращение возможности совершения химической атаки и защита поддерживаемых Вашингтоном сил, борющихся с ИГ.

Госдепартамент США отказался комментировать "Форин полиси" информацию о встрече Р.Тиллерсона и А.Гутерриша, заявив, что США продолжают "быть привержены женевскому процессу" и поддерживают "заслуживающий доверие политический процесс, который может разрешить вопрос будущего Сирии".

"Сирийцы должны определить политическое будущее своей страны при помощи политического процесса", - заявил изданию представитель внешнеполитического ведомства США.

Журнал отмечает, что подобные заявления со стороны Р.Тиллерсона могут означать то, что "в администрации президента США Дональда Трампа растет готовность передать России бразды правления в Сирии".

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Тэги: США, СИРИЯ, ГОССЕКРЕТАРЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]