Госсекретарь США заявил генсеку ООН, что судьба Асада зависит от России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе личной встречи в госдепартаменте США заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу на прошлой неделе, что судьба сирийского лидера Башара Асада находится сейчас в руках России, сообщает в понедельник журнал "Форин полиси" со ссылкой на три дипломатических источника.

В то же время, "приоритеты администрации Трампа сейчас ограничены борьбой с "Исламским государством"" (ИГ). Кроме того, Р.Тиллерсон заявил, что военные действия со стороны США в Сирии в последние месяцы направлены на достижение тактических целей, таких как предотвращение возможности совершения химической атаки и защита поддерживаемых Вашингтоном сил, борющихся с ИГ.

Госдепартамент США отказался комментировать "Форин полиси" информацию о встрече Р.Тиллерсона и А.Гутерриша, заявив, что США продолжают "быть привержены женевскому процессу" и поддерживают "заслуживающий доверие политический процесс, который может разрешить вопрос будущего Сирии".

"Сирийцы должны определить политическое будущее своей страны при помощи политического процесса", - заявил изданию представитель внешнеполитического ведомства США.

Журнал отмечает, что подобные заявления со стороны Р.Тиллерсона могут означать то, что "в администрации президента США Дональда Трампа растет готовность передать России бразды правления в Сирии".